Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начнется с 23 декабря

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сбор подписей в поддержку Владимира Путина, который подал документы на участие в выборах президента России в 2024 году в качестве самовыдвиженца, начнется с 23 декабря. Об этом рассказала сопредседатель штаба главы государства и главный врач столичного медучреждения № 52 Марьяна Лысенко, передает ТАСС.

"С 23 декабря мы стартуем со сбором подписей", – отметила она.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году действующий лидер страны объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

В понедельник, 18 декабря, Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



"Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Путина на выборы в 2024 году