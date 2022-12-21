Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове и Кривом Роге

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Взрывы были слышны в Очакове и Кривом Роге на Украине 21 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления украинских СМИ.

"Сообщают о взрывах в Очакове Николаевской области. Сообщают о взрывах в Кривом Роге", – говорится в сообщении.

Ранее во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. В разных районах страны предупреждение для жителей звучало около 13:20 по московскому времени.

До этого взрывы были слышны в Киеве и городской области. На регион напали дроны, работала система ПВО. Спустя некоторое время воздушная тревога была прекращена.



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