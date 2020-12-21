Германия может ввести новые санкции против России – СМИ

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Германия может ввести новые санкции против РФ из-за убийства экс-боевика Зелимхана Хангошвили в берлинском парке Малый Тиргартен, пишет Spiegel.
"Уже в марте ожидается судебный приговор в Берлине. В правительственных кругах говорят, что не позднее этого времени нужно ввести новые санкции, действуя совместно с европейскими партнерами", – говорится в сообщении.
В августе в Берлине был убит 40-летний гражданин Грузии. Преступник на велосипеде дважды выстрелил в свою жертву из пистолета Glock, после чего выбросил оружие в реку и попытался скрыться. Через несколько дней полиция задержала россиянина, которого подозревают в совершении преступления.
Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии был одним из организаторов взрывов в столичном метро. Он напомнил, что только в одном из организованных им терактов погибли 98 человек.
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