В парламенте Британии призвали оставаться открытыми для диалога с РФ

Комитет палаты лордов по международным отношениям британского парламента выпустил доклад, в котором говорится о необходимости "сдерживать" Россию. Однако Соединенное королевство должно оставаться открытым для диалога по ряду вопросов.
"Существенные вызовы исходят от России, приходящей в упадок державы, которая ведет подрывную деятельность при помощи как традиционных, так и новых методов, например в киберпространстве", – приводит содержание доклада RT.
Поддерживать диалог в британском парламенте призывают по вопросам борьбы с терроризмом и нераспространения ядерного оружия.
Отмечается, что последствия инцидента с попыткой отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери не должны препятствовать пониманию процессов в России.
Ранее в Ростуризме сообщили, что спрос среди россиян на поездки в Великобританию за девять месяцев текущего года сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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