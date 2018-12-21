Пушков пояснил, к чему может привести выход США из ДРСМД

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ США от договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) угрожает возвратом к состоянию середины 1980-х годов, когда советские и американские ракеты были нацелены друг на друга. Об этом сообщает газета "Известия".
"Возникает угроза возвращения европейского континента в состояние середины 1980-х годов. Тогда с западной стороны на нас смотрели сотни ракет и с нашей также были нацелены ракеты в сторону Запада. В итоге после пары лет переговоров Горбачев и Рейган заключили договор, от которого Вашингтон сейчас отказывается. Возникнет ремейк ситуации на конец прошлого века", – сказал он в комментарии на недавние слова Владимира Путина, что одной из основных мировых угроз является создание тактического ядерного оружия.
Пушков добавил, что кризис спровоцировал страх перед ядерной войной в Европе.
Ранее президент в ходе пресс-конференции, 20 декабря, заявил, что Россия будет обеспечивать свою безопасность на фоне предполагаемого выхода США из ДРСМД. Рассуждая о возможных последствиях этого шага, Путин сказал, что последствия выхода Штатов из договора наверняка трудно спрогнозировать, но РФ точно должна будет обеспечить собственную безопасность.
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