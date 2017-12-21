Объявлена дата ухода Рауля Кастро в отставку

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Кубинский лидер Рауль Кастро покинет свой пост 19 апреля 2018 года. Об этом сообщает издание El Nuevo Herald.

Уточняется, что отставка Рауля Кастро произойдет по итогам выборов в Госсовет. При этом 21 декабря парламент Кубы решил перенести дату выборов в Госсовет на два месяца. Теперь они должны состояться не 24 февраля 2018 года, как было запланировано, а 19 апреля.

По данным СМИ, перенос даты выборов в Госсовет связан с необходимостью восстановления страны, пострадавшей в сентябре от урагана "Ирма". Ущерб экономике острова от удара стихии оценивается в сумму, превышающую два миллиарда долларов США.

Сам Рауль Кастро ранее не раз подчеркивал, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Госсовета в 2018 году. Последнее такое заявление политик сделал в июне.

Как пишет El Nuevo Herald, вероятнее всего, что преемником Кастро станет первый вице-президент, 52-летний Мигель Диас Канель. При этом, как отмечает издание, в руководстве правящей коммунистической партии есть люди, которые не одобряют кандидатуру Диаса Канеля, считая его недостаточно опытным. Диас Канель прежде занимал пост министра образования Кубы, а до этого стоял во главе одного из обкомов компартии.

Рауль Кастро официально возглавил Кубу в феврале 2008 года, став, таким образом, наследником своего старшего брата Фиделя Кастро. Ранее он в течение полутора лет был исполняющим обязанности президента страны из-за досрочной отставки Фиделя Кастро в связи с болезнью. До этого Рауль Кастро на протяжении 30 лет занимал пост вице-президента Кубы.