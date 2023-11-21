21 ноября, 16:19Политика
Медведев предложил назвать форум борьбы с неоколониализмом "За свободу наций"
Фото: kremlin.ru
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил изменить название "Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма" на новое – "За свободу наций". Об этом сообщает ТАСС.
Продвигая инициативу, Медведев поблагодарил участников встречи оргкомитета форума за диалог и отклик на предложение "Единой России" об учреждении форума.
"И предлагаю дать краткое название – "За свободу наций", – сказал он.
Ранее Медведев заявил, что борьба с неоколониализмом не должна превращаться во вражду с гражданами западных стран. Политик подчеркнул, что следует сосредоточиться на уничтожении неравенства и на содействии сбалансированному развитию мира.
Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства
Читайте также