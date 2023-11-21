Медведев предложил назвать форум борьбы с неоколониализмом "За свободу наций"

Фото: kremlin.ru

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил изменить название "Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма" на новое – "За свободу наций". Об этом сообщает ТАСС.

Продвигая инициативу, Медведев поблагодарил участников встречи оргкомитета форума за диалог и отклик на предложение "Единой России" об учреждении форума.

"И предлагаю дать краткое название – "За свободу наций", – сказал он.

Ранее Медведев заявил, что борьба с неоколониализмом не должна превращаться во вражду с гражданами западных стран. Политик подчеркнул, что следует сосредоточиться на уничтожении неравенства и на содействии сбалансированному развитию мира.



Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства