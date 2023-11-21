Глава Евросовета сообщил о своем прибытии в Киев

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Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщает RT.

"Приятно вернуться в Киев", – сказал он.

20 ноября министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев, где планирует встретиться с руководством Украины и заявить о поддержке со стороны Вашингтона. Он заявил, что своим визитом дает понять, что Штаты продолжают поддерживать Украину.

Позже председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов заявил, что визит Остина стал "черной меткой" президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его мнению, косвенно это доказывает рост публичного противостояния между главой Украины и Залужным.

4 ноября Киев посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Целью визита европейского политика в столицу Украины было выступление в Раде.

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