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Украинская сторона ограничивает выезд жителей из Запорожья, чтобы воспользоваться ими как живым щитом для прикрытия военных объектов ВСУ. Таким мнением поделился председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, Украина приказала не позволять населению перемещаться с территории города. Он утверждает, что Киев применяет там тактику "слоеного пирога", чтобы армия Владимира Зеленского жила среди мирных людей. Это поможет спрятать военные объекты среди простого населения, считает Рогов.

Председатель заявил, что украинские власти не позволяют покинуть Запорожье даже тем, кто может это сделать в рамках действующего законодательства Украины – студентам, инвалидам и многодетным семьям.

"Дают только в том случае, если оплачивают взятку от 2,5 до 8 тысяч долларов с человека. Если едут отец, четверо детей и мать, это не значит, что отец заплатит только за себя 2,5 тысячи – он заплатит как минимум 15 тысяч за шесть человек", – цитирует Рогова ТАСС.

Ранее газета New York Times подтвердила подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных в Макеевке. В издании заверили, что сравнили кадры со спутниковыми снимками и пришли к выводу, что они были сделаны именно там.

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