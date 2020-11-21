Глава МИД Ирана перенес визит в РФ и Азербайджан

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф перенес визит в Азербайджан и Россию, запланированный на 23-24 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаеде.

"Перенос поездки Зарифа в Москву и Баку связан со срочной программой правительства по проведению бюджетных заседаний, при которых обязательно присутствие всех министров", – отметил представитель.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с президентом и министром обороны Азербайджана Ильхамом Алиевым и Закиром Гасановым. Он выразил уверенность в том, что действующий в Нагорном Карабахе режим прекращения огня будет соблюдаться и впредь.

Шойгу добавил, что работа, налаженная на данный момент, приносит результаты – режим прекращения огня соблюдается.

10 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.