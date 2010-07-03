В США хотят запретить выход страны из Договора по открытому небу

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Фото: depositphotos/etienjones
В США предлагают запретить главе Белого дома предпринимать любые действия по приостановке или выходу страны из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом, как сообщает RT, говорится в законопроекте, который внес на рассмотрение демократ Джимми Панетта.
Как предлагается в документе, президент США не может принять решение по выходу ДОН, если только не позже чем за 180 дней до таких действий министр обороны и госсекретарь не определят и не удостоверят, что РФ "существенным образом нарушает свои обязательства" в соответствии с договором и не принимает мер по возвращению к исполнению таких обязательств.
В законопроекте говорится, что наблюдательные полеты в рамках ДОН повышают прозрачность и стабильность в Евро-Атлантическом регионе, а это выгодно для США и союзников.
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что Москва не будет выходить из Договора по открытому небу (ДОН), если такой шаг предпримет Вашингтон. При этом дипломат отметил, что в России не уверены, что США намерены покинуть соглашение, однако готовы рассмотреть различные варианты ответных действий.
27 октября газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп уже подписал документ о намерении вывести страну из договора.
ДОН был подписан в 1992 году. На сегодняшний день в нем участвуют 34 страны. Они совершают облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.
Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев ранее заявил, что такое поведение Вашингтона "крайне опасно" для стабильности в мире.
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