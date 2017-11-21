Жириновский назвал главную проблему российского общества

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что главной проблемой российского общества является дефицит мужчин. Соответствующее заявление он сделал в ходе всероссийского молодежного форума в Госдуме.

"Главная проблема в нашем обществе, о которой все молчат − безотцовщина, нехватка мужчин. У нас единственная в мире страна, где мужчин меньше. А почему? Потому что был страшный XX век, мы слишком много репрессий пережили", − сказал он, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни россиян за последние семь месяцев увеличилась на 0,63 года, впервые достигнув отметки в 72,5 года, сообщает пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на данные Росстата.

У мужчин продолжительность жизни увеличилась на 1 год – с 66,5 до 67,5 года, а у женщин продолжительность жизни составила 77,4 года.