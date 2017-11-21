Смену цвета беретов украинских десантников в ГД назвали дискредитацией

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуме назвали смену цвета беретов украинских десантников с голубого на темно-бордовый дискредитацией. Такое заявление сделал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Это является дискредитацией − то, что происходит на Украине. Настоящий десантник никогда не простится с голубым беретом. Это вызывает сожаление, горечь и негодование", − сказал Швыткин, передает RT.

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко переименовал воздушно-десантные войска страны, которые теперь будут называться десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины. С 21 ноября украинские десантники сменили не только название, но и цвет беретов, которые отныне станут темно-бордовыми, в соответствии со стандартами НАТО. По словам Порошенко, новый цвет беретов должен символизировать "цвет крови, пролитой в боях за Украину".