СМИ рассказали о счете Трампа в китайском банке

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Китай является одной из трех стран, где Дональд Трамп имеет банковские счета. Это следует из налоговых отчетов президента США, сообщает "Газета.ру".

По данным The New York Times, счет в КНР контролирует компания Trump International Hotels Management LLC, которая с 2013 по 2015 год заплатила в Китае 188 тысяч долларов в виде налогов.

По словам юриста Trump Organization Алана Гартена, компания открыла счет в китайском банке, который имеет офисы в США, чтобы платить местные налоги, связанные с ведением бизнеса в стране.

Счет появился после того, как Trump Organization открыла офис в Китае для изучения потенциала гостиничных сделок в Азии, уточнил Гартен.

Еще два банковских счета Трамп имеет в Великобритании и Ирландии.

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