СМИ рассказали о счете Трампа в китайском банке

12:22
Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
Китай является одной из трех стран, где Дональд Трамп имеет банковские счета. Это следует из налоговых отчетов президента США, сообщает "Газета.ру".
По данным The New York Times, счет в КНР контролирует компания Trump International Hotels Management LLC, которая с 2013 по 2015 год заплатила в Китае 188 тысяч долларов в виде налогов.
По словам юриста Trump Organization Алана Гартена, компания открыла счет в китайском банке, который имеет офисы в США, чтобы платить местные налоги, связанные с ведением бизнеса в стране.
Счет появился после того, как Trump Organization открыла офис в Китае для изучения потенциала гостиничных сделок в Азии, уточнил Гартен.
Еще два банковских счета Трамп имеет в Великобритании и Ирландии.
Ранее адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что нашел в ноутбуке сына кандидата на пост главы государства Джо Байдена материалы эротического характера.
Копия жесткого диска гаджета Хантера Байдена оказалась у Джулиани благодаря мастерской, в которой ремонтировали его ноутбук.
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Недавно социологи зафиксировали рекордно низкий уровень доверия американцев к избирательной системе. По их данным, лишь 59% граждан США уверены, что голоса будут корректно отданы и подсчитаны.
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