Минск назвал абсурдными обвинения Запада в "пособничестве агрессии"

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Обвинения в пособничестве агрессии в адрес Минска на фоне риторики западных стран выглядят абсурдными. Такое заявление сделал министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на заседании Совбеза ООН по Украине.

"Западные коллеги красноречиво высказались на данный счет. Некоторые прямо заявили, что они и не планировали завершать этот конфликт, а сегодня намерены воевать до последнего украинца. На этом фоне полным абсурдом выглядят обвинения Беларуси в "пособничестве агрессии", – приводит его слова ТАСС.

Он также отметил, что инициативы Минска, призванные уменьшить конфронтацию, восстановить доверие и укрепить региональную безопасность, остались без ответа.

Кроме того, Алейник официально пригласил генсека ООН Антониу Гутерриша лично посетить Белоруссию для изучения ситуации с украинскими беженцами. Он отметил, что в страну с февраля 2022 года прибыло почти 120 тысяч украинских беженцев, а вместо содействия, Минск получает лишь незаконные санкции со стороны стран Запада.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против разрыва отношений с Западом. Он напомнил, что Евросоюз является соседом республики, отношения с которым терять нельзя. Лукашенко выразил готовность к нормализации отношений, но с учетом белорусских интересов.