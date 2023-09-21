Главы МИД стран БРИКС поддержали реформу ООН, включая ее Совбеза

Фото: 123RF/pananba

Министры иностранных дел стран – членов БРИКС поддержали реформу Организации Объединенных Наций, включая ее Совбез. Об этом сообщает ТАСС.

"Министры поддержали всеобъемлющую реформу ООН, включая ее Совет безопасности, с целью повышения его демократичности, представительности, эффективности и действенности, а также увеличения представленности развивающихся стран во всех категориях членства в совете, <...> и поддержали законные стремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию, Индию и ЮАР, играть более значительную роль в международных делах, в частности в Организации Объединенных Наций, включая ее Совет безопасности", – указано в сообщении.

Кроме того, страны БРИКС выразили признательность инициативам по урегулированию на Украине. Они также выразили обеспокоенность продолжающимися конфликтами в разных регионах мира и подчеркнули необходимость полного соблюдения международного гуманитарного права.

Помимо прочего, страны объединения поддержали председательство России в БРИКС, которое начнется в 2024 году. Министры стран объединения отметили, что ожидают проведения полноформатной встречи в России в следующем году.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты намерены работать с другими странами ради расширения состава Совета безопасности ООН. За реформирование Совбеза организации, помимо президента США Джо Байдена, выступили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Японии Фумио Кисида, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Республики Словения Наташа Пирц-Мусар.

Байден предложит расширить состав Совбеза ООН – Белый дом