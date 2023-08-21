В Киеве пригрозили закрыть Умань для паломников из Израиля из-за депортации украинцев

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Если Тель-Авив продолжит депортировать украинцев из страны, то еврейские паломники больше не смогут посещать Умань. Об этом заявили в посольстве Украины в Израиле, пишет РИА Новости.

В украинской дипмиссии также пригрозили приостановить действие соглашения об отмене виз с Израилем. Посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук добавил, что власти страны не потерпят унижения своих граждан при въезде в Израиль.

Ранее сообщалось, что с января по июль 2023 года с острова Бали депортировали 198 иностранцев, что превышает общее число высланных домой граждан других стран за весь 2022 год.

Глава балийского отделения Минюста Ангиат Напитупулу спрогнозировал дальнейший рост числа депортаций в 2023 году. По его словам, это связано с ростом нарушений и увеличением туристического потока иностранцев на остров в этом году.