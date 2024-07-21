"Мтавари архи": СГБ Грузии опрашивает вернувшихся с Украины солдат

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Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии опрашивает граждан, вернувшихся с Украины после участия в военных действиях, передает грузинский телеканал "Мтавари архи".

По его данным, силовики вызвали для опроса еще двоих грузинских солдат, которые участвовали в конфликте на стороне Украины. Надима Хмаладзе и Важа Цецадзе допросят по делу о попытке госпереворота в присутствии судьи-магистра в Тбилисском городском суде, так как они отказались явиться в СГБ. Солдаты не говорят подробности дела из-за наложенного грифа "секретно", уточнил телеканал.

В СМИ отметили, что недавно прошел разговор с еще одним наемником, участвовавшим в конфликте, Лаши Чигладзе. По информации телекнала, опрос прошел в рамках расследования уголовного дела о беспорядках и госперевороте.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не допустят ее "украинизации". По его словам, члены партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" хотят, чтобы страна пошла по сценарию Украины.

В октябре прошлого года СГБ сообщала, что в Грузии хотят начать "евромайдан" наподобии украинских массовых протестов 2014 года, которые в результате переросли в госпереворот. В госбезопасности утверждали, что эти мероприятия готовит группа лиц, к которой причастен бывший замминистра внутренних дел Грузии Георгий Лордкипанидзе, уехавший недавно на Украину.