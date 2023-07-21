Глава ЦРУ заявил, что не видит признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США не наблюдает каких-либо признаков подготовки России к применению ядерного оружия на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора ЦРУ Уильяма Бернса.

Он добавил, что Соединенные Штаты крайне пристально следят за данным вопросом. При этом "бряцание" ядерным оружием является безрассудным и безответственным, заявил Бернс.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что факт появления на Украине американских истребителей F-16, которые способны нести ядерное оружие, будет рассматриваться РФ как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

До этого бывший посол США в России Джон Салливан назвал маловероятной возможность применения Россией ядерного оружия на Украине.

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