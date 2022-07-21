Глава МИД Венгрии находится с визитом в Москве

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто находится с визитом в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение диппредставительства страны в российской столице.

"Глава МИД Венгрии сегодня в Москве", – говорится в сообщении.

Сийярто проведет встречи с вице-премьерами РФ Александром Новаком и Денисом Мантуровым, а также с главой министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. По его словам, такой режим необходим для защиты венгерских семей и энергоснабжения. Он добавил, что правительство страны также запретило экспорт энергоносителей и дров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

