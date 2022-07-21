Верховный суд Британии рассмотрит в октябре вопрос референдума о независимости Шотландии

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Верховный суд Великобритании рассмотрит вопрос о проведении референдума о независимости Шотландии 11–12 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на один из высших судов Британии.

Референдум о независимости Шотландии прошел в 2014 году. Тогда 55% участников высказались за сохранение союза. Однако Шотландская национальная партия в последние годы заявляла о необходимости повторного рассмотрения вопроса из-за выхода Великобритании из ЕС.

Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что пришло время для независимости от Великобритании. До этого она уже выражала желание провести второй референдум, однако Борис Джонсон, который был в то время премьер-министром, неоднократно обещал, что не допустит этого. Он считал, что народ уже выразил свою точку зрения в 2014 году.

