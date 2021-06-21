Вассерман пойдет в Госдуму самовыдвиженцем

Фото: из личного архива Анатолия Вассермана

Известный эрудит, публицист и политический эксперт Анатолий Вассерман заявил о своем намерении участвовать в выборах в Госдуму по избирательному округу № 205 в качестве самовыдвиженца.



"На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слово неточное. Меня выдвигаете вы – жители округа, если доверите мне дважды – подписями за мое выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах", – пояснил Вассерман.

Публицист отметил, что на протяжении длительного времени активно занимается политической деятельностью, защищая интересы России. Он также напомнил, что состоял более 12 лет в одной из групп советников мэра Москвы.



"Увы, далеко не все наши разработки были осуществлены тогда. До некоторых у столицы дошли руки только сейчас. Но раз их используют через много лет – значит, они верные и полезные", – сказал Вассерман.

Ранее Владимир Путин выразил надежду на то, что выборы в Госдуму пройдут честно и прозрачно. Глава государства подчеркнул, что естественная острая конкуренция должна выражаться в цивилизованной и предметной дискуссии. По его словам, не должно быть места взаимным оскорблениям, выпадам и пустым обещаниям.