Вассерман пойдет в Госдуму самовыдвиженцем

Фото: из личного архива Анатолия Вассермана
Известный эрудит, публицист и политический эксперт Анатолий Вассерман заявил о своем намерении участвовать в выборах в Госдуму по избирательному округу № 205 в качестве самовыдвиженца.
"На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слово неточное. Меня выдвигаете вы – жители округа, если доверите мне дважды – подписями за мое выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах", – пояснил Вассерман.
Публицист отметил, что на протяжении длительного времени активно занимается политической деятельностью, защищая интересы России. Он также напомнил, что состоял более 12 лет в одной из групп советников мэра Москвы.
"Увы, далеко не все наши разработки были осуществлены тогда. До некоторых у столицы дошли руки только сейчас. Но раз их используют через много лет – значит, они верные и полезные", – сказал Вассерман.
Ранее Владимир Путин выразил надежду на то, что выборы в Госдуму пройдут честно и прозрачно. Глава государства подчеркнул, что естественная острая конкуренция должна выражаться в цивилизованной и предметной дискуссии. По его словам, не должно быть места взаимным оскорблениям, выпадам и пустым обещаниям.
Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября 2021 года
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