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Многие западные страны хотят скорейшего завершения конфликта на Украине. Этим мнением поделился профессор Католического университета Америки Якуб Григель, пишет The Hill.

"Многие страны, особенно в Европе, уже вяло поддерживают Украину <...> в надежде, что скоро наступит послевоенная эпоха и они смогут возобновить свои дела с Россией", – отметил ученый.

В статье указано, что намерение Киева напасть на Крым является не самой хорошей политической и стратегической идеей.

Профессор подчеркнул, что сейчас украинское государство истощено и зависит от международной поддержки. Направление ограниченных сил против Крыма очень рискованно. Россия на протяжении почти десятилетия контролирует республику и явно укрепила его оборонительными позициями.

Ранее китайские СМИ сообщали, что Запад понимает, что Украина не сможет добиться победы на поле боя, и готовится к будущим переговорам.

Лидеры стран Европы, чьи государства сильно пострадали от конфликта в экономическом плане, надеются на скорое завершение боевых действий. Несмотря на жесткую риторику европейских лидеров, они не хотят, чтобы бюджеты их стран "утекли в бездонную пропасть украинского конфликта".

