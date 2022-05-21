В Пентагоне заявили, что у США нет плана уничтожения Черноморского флота

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У США нет планов уничтожения кораблей Черноморского флота РФ. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Так он прокомментировал слова украинского чиновника, который утверждал, что "в США готовят план уничтожения Черноморского флота".
"Я могу с определенностью сказать вам, что это неправда", – передает ТАСС слова Кирби.
Ранее сообщалось, что администрация президента США отказывается поставить американские реактивные системы залпового огня (РСЗО). В материале газеты Politico уточняется, что Белый дом опасается, что оружие может быть использовано для нанесения ударов по территории РФ. Таким образом это может вызвать эскалацию конфликта вокруг Украины.
Тем не менее один из источников сообщил газете, что США и Украина продолжают "активно обсуждать" вопрос о вооружении.
Кроме того, сообщалось, что власти США требуют от Украины отчетов о том, как и где используется передаваемое Киеву оружие. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, представители американского военного ведомства еженедельно обсуждают данный вопрос с украинскими коллегами.
Украина стала крупнейшим в мире получателем военной помощи от США
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