"Гитлеру зубы уже выбили": в Болгарии оценили высказывание Путина о защите России

Фото: kremlin.ru
Читатели болгарского портала Dir.bg оценили слова Владимира Путина о защите российских богатств.
Накануне российский лидер напомнил о том, что порой от других государств звучат жалобы о несправедливом распределении мировых ресурсов, в том числе богатств Сибири. "Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать: те, кто собираются это сделать, – мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться", – предупредил тогда он.
Мнения читателей портала разделились: одни посчитали высказывание президента слишком резким, другие назвали его эффективным в случае, когда речь заходит о политике.
"Нам это может не нравиться, ведь мы же враги, но он мужик, никогда не предаст интересы своей родины, в отличие от правителей других стран!" – написал пользователь под ником "Нерусофил".
Другие комментаторы вспомнили Гитлера и Наполеона, отметив, что те напали на Россию из-за ее богатств. Кто-то посчитал, что США могут стать мягче, если им "показать зубы", как это сделал Путин.
Были и те, кто счел слова российского президента слишком грубыми. Однако один из таких пользователей все же признал формулировку лаконичной и понятной для оппонентов.
Ранее Владимир Путин назвал недопустимыми политически мотивированные санкции и ограничения. По его словам, Россия выступает за справедливое экономическое сотрудничество и готова работать с другими государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела.
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