Лавров сравнил позицию Прибалтики и США с поведением дворовых хулиганов

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Позиция Прибалтики и США походит на поведение дворовых хулиганов. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Во время выступления на марафоне "Новое знание" руководитель МИД напомнил, что когда НАТО расширялось за счет включения в альянс новых членов из стран Балтии, граничащих с Россией, Москва спрашивала, для чего это делается.

Тогда представители Соединенных Штатов говорили о неких фобиях прибалтов после российской оккупации. Звучали заявления, что через какое-то время они успокоятся и на границах будет спокойно, продолжил Лавров.

Он отметил, что сейчас балтийские страны демонстрируют наивысший уровень русофобии и раз за разом требуют новых санкций в отношении России, рассчитывая на покровительство США.

"У меня другой пример. Во дворе, когда я рос, наверное, сейчас тоже, просто во дворе давно не был, выходили ребятки – кто побольше, кто поменьше, и был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него – как рыбы-прилипалы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: "Дай десять копеек", и когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории", – цитирует министра РИА Новости.

Он отметил, что такие хулиганы были и всегда будут, однако миролюбие и договор в отношениях с ними не выход. Главным образом необходимо обеспечивать интересы страны и граждан.

Ранее США признали, что Россия не несет угрозы странам Прибалтики. Также отмечалось, что любые совместные военные учения стран НАТО не несут в себе угрозы для российского народа.