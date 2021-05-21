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Политика

13:59

Лавров пошутил про древнейшую профессию

политика

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал качества, которыми должен обладать дипломат, а также рассказал, какая профессия на самом деле является древнейшей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы МИД России, мир в настоящее время настолько глобализирован, что любая сфера деятельности трансгранична. Кроме того, отвечая на вопрос о качествах дипломата, он ответил, что специалист должен обладать теми же качествами, что и любой другой человек профессии, связанной с осознанием международных процессов.

Министр отметил, что для дипломата важно обладать эрудицией и знать иностранные языки. Лавров рассказал, что сейчас в МИД России принимают минимум с двумя иностранными языками.

"Именно дипломатия – это древнейшая профессия, а не что-то другое, потому что для всего остального, для любого контакта между людьми надо договариваться", – уточнил глава МИД РФ.

Продолжая перечислять качества дипломата, министр также отметил, что специалистам необходимо слушать и слышать собеседника, уметь аргументировать свою точку зрения и не терять самообладания ни в каких ситуациях.

Ранее Сергей Лавров и министр иностранных дел Канады Марк Гарно начали встречу с обсуждения галстука. Он отметил галстук главы внешнеполитического ведомства Канады, а также намекнул, что на сессиях Арктического совета министры иногда украшают официальные костюмы символикой северных народов.

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