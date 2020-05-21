Медведев отметил, что пандемия изменила мир навсегда

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
Заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на конференции Startup Village LiveStream поделился мнением по поводу влияния пандемии коронавируса на мир.
Он отметил, что из-за распространения COVID-19 мир изменился окончательно и всегда. Медведев сказал, что в связи с пандемией всем государствам и компаниям придется вырабатывать новую модель поведения.
"Всем государствам и всем компаниям придется предпринять еще огромное количество усилий для того, чтобы сформировать эту новую модель поведения", – отметил Медведев.
Он рассказал, что испытывает сожаление по поводу прежнего мира, который существовал еще четыре месяца назад. В то же время, по мнению Медведева, нынешний порядок открывает новые возможности, которыми еще предстоит воспользоваться.
Однако, по его словам, еще не все понимают механизмы существования в сложившихся условиях. Медведев подчеркнул, что модели поведения государств и компаний уже изменились, и они будут корректироваться дальше.
Медведев указал на падение мирового ВВП на 3%, что в денежном исчислении составляет 9 триллионов долларов. Он считает, что такие потери будет очень сложно компенсировать. Касаясь вопроса поддержки экономики, Медведев отметил, что государству еще предстоит определить отрасли, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса.
"Поскольку процесс развития пандемии и экономического кризиса продолжается, общий объем утрат мы до конца не понимаем", – подчеркнул Медведев.
Он считает, что нынешние меры по поддержке экономики недостаточны, поскольку потери еще предстоит подсчитать, и, исходя из них, изменить механизмы помощи.
Ранее Медведев отмечал, что тенденции, которые происходят в распространении коронавируса, развиваются в тревожном ключе. В связи с этим, по мнению Медведева, могут потребоваться более жесткие меры по сдерживанию COVID-19.
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