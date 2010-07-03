МИД РФ отреагировал на возможное введение санкций США против "Северного потока – 2"

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В МИД РФ назвали возможные санкции Вашингтона против "Северного потока – 2" негодным политическим инструментом. Такое мнение озвучил ТАСС замминистра иностранных дел Александр Грушко на полях VI Европейской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Замглавы МИД подчеркнул, что "Северный поток – 2" – "абсолютно коммерчески обоснованный проект, который отвечает энергетическим интересам Европы". Угрозы санкций со стороны Вашингтона Грушко охарактеризовал как "негодный политический инструмент", которым США готовы воспользоваться, чтобы обеспечить себе "более выгодные условия для экономической деятельности" и, в частности, "заставить европейцев покупать более дорогой американский газ".

По мнению замминистра, громкие заявления Штатов следует рассматривать "в цепи беспрецедентного нажима на европейцев, которым просто выкручивают руки и не дают реализовать проект, который направлен на их собственные интересы". Исход дела, отметил дипломат, зависит от того, "насколько сами европейцы смогут занять позицию, которая, прежде всего, отвечает их интересам, а не геополитическим конституциям".

Ранее министр энергетики США Рик Перри, прибывший в Киев на инаугурацию Владимира Зеленского, объявил, что Штаты планируют ввести санкции в отношении проекта "Северный поток – 2". Он сказал, что в Вашингтоне категорически против нового газопровода из России в Европу.

Заявление Перри о планах ввести санкции против "Северного потока – 2" прокомментировал директор Фонда экономического развития Сергей Пикин. В беседе с RT эксперт напомнил, что американские сенаторы и раньше угрожали ввести меры против строящегося газопровода. "Пока мы имеем только принятый в августе 2017 года документ, который дает возможность введения санкций со стороны президента США. Президент США так эти санкции и не ввел и неоднократно заявлял, что он не собирается их вводить", – подчеркнул Пикин.

По его словам, в любом случае санкции США не отразятся на строительстве "Северного потока – 2". "Труба с каждым днем все ближе и ближе к окончанию строительства. Все идет согласно графику, и половина уже построена", – рассказал директор Фонда экономического развития.

Кроме того, недавно американский сенат сообщил, что собирается принять законопроект, который накладывает санкции на компании, участвующие в прокладке газопровода. В думском комитете по энергетике такие заявления назвали проявлением истерики.