Трамп разозлился из-за запоздалого сообщения о звонке Путина

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Президент США Дональд Трамп разозлился из-за того, что его невовремя оповестили о звонке Владимира Путина в январе прошлого года. Об этом сообщает Associated Press.

В связи с этим американский лидер выразил недовольство Майклом Флинном, экс-помощником президента по национальной безопасности.

О реакции Трампа стало известно из записки Джеймса Коми, в тот момент занимавшего должность директора ФБР. В записке он рассказал о встрече с Трампом за обедом в Белом доме 28 января 2017 года. По словам Коми, президент США посетовал, что у Флинна "отсутствовал здравый смысл", когда он не сообщил о звонке Путина после инаугурации.

По данным СМИ, в копии записки, отправленной в Конгресс, имя собеседника Трампа вычеркнули.