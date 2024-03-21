Захарова прокомментировала слова Борреля об отказе ЕС умереть за Донбасс

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС не станет умирать за Донбасс. Она ответила на слова европейского коллеги в своем телеграм-канале.

"Потому что мертвые не умирают дважды", – написала Захарова.

Заявив, что ЕС не пойдет умирать за Донбасс, Боррель пояснил свою позицию. Он отметил, что речь идет о том, чтобы помочь украинцам, которые гибнут за Донбасс. В связи с этим он заявил о неизбежности поддержки Украины.

До этого Боррель заявил, что исход конфликта на Украине будет решаться весной и летом этого года. Он призвал властей США как можно быстрее выделить Украине новый пакет помощи.

