21 марта, 19:01Политика
Захарова прокомментировала слова Борреля об отказе ЕС умереть за Донбасс
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС не станет умирать за Донбасс. Она ответила на слова европейского коллеги в своем телеграм-канале.
"Потому что мертвые не умирают дважды", – написала Захарова.
Заявив, что ЕС не пойдет умирать за Донбасс, Боррель пояснил свою позицию. Он отметил, что речь идет о том, чтобы помочь украинцам, которые гибнут за Донбасс. В связи с этим он заявил о неизбежности поддержки Украины.
До этого Боррель заявил, что исход конфликта на Украине будет решаться весной и летом этого года. Он призвал властей США как можно быстрее выделить Украине новый пакет помощи.
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