В ДНР сообщили о попытках украинских войск бить по электросетям

Фото: ТАСС/Zuma

Вооруженные силы Украины предпринимают попытки наносить удары по электросетям, из-за чего во многих районах ДНР отсутствует электричество. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

"Ситуация в этом плане очень сложная: силы ВСУ стараются бить по электросетям. Во многих районах нет света, воды и тепла тоже", – сказал Басурин.

Он также добавил, что Киев, несмотря на регулярные заявления о желании организовать тот или иной гуманитарный коридор, фактически ничего для этого не делает.

Накануне в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что 21 марта российские военные откроют для мирных жителей Мариуполя гуманитарные коридоры в сторону как России и ДНР, так и Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

