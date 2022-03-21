В Польше раскритиковали ЕС за сохранение санкций против Варшавы

Фото: depositphotos/exopixel

Евросоюз в условиях кризиса на Украине не оказывает помощи Польше. Об этом в интервью изданию The Daily Telegraph заявил вице-премьер Польши Петр Глиньский.

"ЕС не оказывает реальной материальной поддержки. <...> Но мы тратим наши деньги. Мы организуем наших людей, мы пытаемся сделать все возможное в этой ситуации. А с другой стороны, санкции против Польши, имеющие политическую подоплеку, продолжают действовать", – сказал политик.

Он также выразил сомнение в том, что Брюссель захочет сражаться в случае выхода украинского конфликта за его пределы. По его мнению, современная Европа слишком слаба, чтобы пожертвовать жизнью ради защиты своих ценностей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о незаконности поставок оружия на Украину, в том числе советских и российских систем ПРО. Он напомнил, что находящиеся в НАТО системы ПРО регулируются межправительственными соглашениями и контрактами, которые запрещают их отправку в третьи страны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

