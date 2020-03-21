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Москва 24

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Политика

17:09

МИД РФ ответил на обвинения США в использовании "энергетического оружия"

политика за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия считает инсинуациями слова США о "российском энергетическом оружии", заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Так он оценил заявление представителя Госдепа о том, что Россия якобы совершает враждебные действия в сфере энергетики. Рябков добавил, что рассуждения на эту тему Москва слышит не впервые.

По мнению замминистра, ссылками на "внешнего врага" американские чиновники давно подкрепляют политику диктата по отношению к странам, заинтересованным в наращивании равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

Он считает, что в Вашингтоне заметна определенная нервозность и она понятна.

"Но все же в нынешний период испытаний, наверное, правильнее было бы сосредоточиться на расширении плоскостей взаимопонимания и взаимодействия, а не на бесполезном "сведении политических счетов", – цитирует РИА Новости Рябкова.

В марте рубль значительно подешевел по отношению к доллару и евро. Причиной стало обрушение нефтяных котировок из-за срыва сделки стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти. С 1 апреля будут сняты все ограничения на добычу и экспорт "черного золота".

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