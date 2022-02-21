Лавров заявил о попытках Запада создать конфронтацию между РФ и НАТО

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Запад пытается создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между РФ и НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров, открывая переговоры со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. Об этом сообщает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что данная ситуация негативно влияет на процессы урегулирования на Ближнем Востоке.
"К огромному сожалению, на наши усилия с вами, которые нацелены на выполнение резолюции СБ ООН 2254, влияет атмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между РФ и западным Альянсом", – подчеркнул глава МИД России.
По его словам, Россия не позволит, чтобы подобные попытки подорвали способность достигать конкретных результатов, в том числе это касается развития тесных стратегических отношений между РФ и Сирией.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что лидеры двух стран определяют стоящие перед РФ и Сирией задачи, что подтвердил и очередной контакт президентов, состоявшийся в сентябре 2021 года.
Ранее Лавров сообщил, что продолжающаяся истерия Запада вокруг Украины вызывает глубокое недоумение. Он также уличил Запад в отсутствии воспитания. По его словам, это проявляется в последних призывах проверить отвод Россией войск после учений.
Кроме того, министр отметил, что сообщения о "вторжении" России на Украину вызывают улыбку. По его словам, "интересующиеся внешней политикой люди" убедились, что все это – пропаганда, фейки и вымыслы.
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