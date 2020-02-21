Эрдоган заявил о намерениях обсудить с Путиным ситуацию в Идлибе

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить по телефону с Владимиром Путиным ситуацию в сирийском Идлибе.

"Сегодня примерно в 18:00 (мск) у меня будет разговор с Путиным. Обсудим с ним все, что происходит в Идлибе", – приводит слова Эрдогана РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил агентству эту информацию.

"Телефонный разговор подтверждаю. Планируется сегодня вечером", – сказал представитель Кремля.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что у Москвы и Анкары нет проблем с ситуацией в Идлибе. По его словам, главной целью турецких военных в Идлибе является сирийский режим. Он подчеркнул, что Россия и Турция наладили хорошие контакты.

Накануне формирования вооруженной сирийской оппозиции, выступающие на стороне Турции, напали на позиции сирийской армии в провинции Идлиб.

Протурецкие боевики прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. В результате ранения получили четыре сирийских военнослужащих.

10 февраля стало известно, что правительственные войска Дамаска провели артобстрел турецкого наблюдательного объекта в Идлибе. В результате атаки погибли пять человек.

Минобороны Турции заявило, что в ответ нанесло удар по 115 сирийским целям. При этом утверждается, что 101 бойца "нейтрализовали", уничтожили три танка и сбили вертолет.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с майской договоренностью 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. В 2018 году три территории перешли под контроль Дамаска.

