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Политика

14:35

Кремль оценил слова Лукашенко о предложенной Путиным компенсации по нефти

политика экономика

Фото: kremlin.ru

В Кремле прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который рассказал о телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу нефти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры государств по телефону поговорили на разные темы, в том числе связанные с поставками российской нефти в Минск, передает "Газета.ру".

Представитель Кремля уточнил, что поставки осуществляет не Россия, а российские нефтяные компании.

"Естественно, речь не может идти о том, чтобы этим компаниям кто-то навязывал невыгодные условия, которые бы не соответствовали государственной и международной конъюнктуре", – отметил Песков, добавив, что одна компания согласна на поставку нефти по сниженной цене, другие же считают для себя это невыгодным.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин сделал ему неожиданное предложение. Оно касалось компенсации 300 миллионов долларов за счет премии компаниям. Речь шла о выплате выпадающих из госбюджета в 2020 году из-за налогового маневра в ТЭК РФ доходов от экспортных нефтяных пошлин.

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