Захарова отреагировала на совет не направлять наблюдателей из РФ на Украину

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на совет председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ не направлять на Украину наблюдателей из России. Свой комментарий она разместила на персональной странице в Facebook.

"Даже Парламентская ассамблея ОБСЕ осознала, что киевский режим пойдет на провокации, лишь бы сорвать объективное наблюдение за выборами", — отметила Захарова. Она также напомнила, что международных наблюдателей "придумала не Москва". По словам официального представителя МИД, именно в ОБСЕ просили Россию прислать наблюдателей на выборы президента Украины.

Встречаясь с российской делегацией в Вене, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели подчеркнул, что России "не следует создавать предпосылок для провокаций". В связи с этим он рекомендовал не направлять российских наблюдателей на выборы на Украине.

Ранее Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права и Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов заявили, что поедут как наблюдатели на выборы президента Украины. Выбор наблюдателей объясняется сложностями со въездом на Украину российских мужчин от 16 до 60 лет. Россиянки намерены поехать по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.