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20:38

Путин поручил разработать меры по правовой защите соотечественников

политика общество

20:38

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин поручил МИД подготовить совместно с Минюстом, МВД, СПЧ комплекс мер, позволяющий активизировать работу по правовой защите соотечественников, проживающих за рубежом. Решение принято по итогам заседания СПЧ в декабре 2018 года, передает ТАСС.

Президент потребовал регулярно привлекать к этой работе представителей некоммерческих организаций, правозащитных институтов и других структур российского гражданского общества. Доклад главы указанных ведомств должны будут представить до 1 июля 2019 года.

Минюст с Общественной палатой РФ также рассмотрит возможность повысить эффективность контроля общественности за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Предлагается улучшить порядок деятельности и формирования общественных наблюдательных комиссий.

Глава государства ранее поддержал предложение руководителя Совета по правам человека Михаила Федотова об изменении закона о митингах и шествия. По его словам, "надо подумать и принять взвешенное решение".

политика общество

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