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20 декабря, 13:18

Политика

Посол Британии вызван в МИД Грузии

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Посла Великобритании в Тбилиси Гарета Уорда вызвали в МИД Грузии из-за санкций против министра внутренних дел республики Вахтанга Гомелаури, сообщает RT.

Британия ввела санкции против главы МВД Грузии, его заместителя и еще трех высокопоставленных чиновников ведомства накануне, 19 декабря.

Тем временем лидеры ЕС не стали призывать к санкциям против Грузии. Кроме того, Евросоюз выразил сожаление в связи с нынешним курсом грузинских властей. ЕС выражает обеспокоенность, так как курс Тбилиси якобы противоречит ценностям и принципам Евросоюза.

Лидеры также выразили готовность поддержать европейские устремления грузинского народа и путь страны к вступлению в Евросоюз, если грузинские власти изменят свой нынешний курс.

Ранее избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что нет смысла вступать в ЕС или другие организации, если страна откажется от своих ценностей, языка, веры, характера. Он подчеркивал, что Грузия хочет стать членом Евросоюза такой, какая она есть.

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