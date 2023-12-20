20 декабря, 14:05Политика
Слуцкий оценил свои шансы на президентских выборах в РФ
Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что не сможет занять первое место в предстоящей президентской гонке, поскольку действующий глава государства Владимир Путин является самым влиятельным президентом в мире. Об этом сообщает Life.ru.
"Он (Путин. – Прим. ред.) самый влиятельный президент на планете, так что будем работать для людей, а самое главное – ради победы", – заявил Слуцкий.
Днем ранее председатель ЛДПР был выдвинут на съезде партии в качестве кандидата для участия в выборах президента РФ. За него проголосовали 106 делегатов. Слуцкому предстоит подать документы в ЦИК РФ.
18 декабря документы в Центризбирком в качестве самовыдвиженца подал Путин. Ему было нужно создать группу избирателей численностью не менее 500 человек.
Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они продлятся с 15 по 17 марта 2024 года. Кроме того, впервые проголосовать на предстоящих выборах можно будет посредством системы ДЭГ.
Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборы президента РФ
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