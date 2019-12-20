В Госдуме прокомментировали заявление МИД Украины о словах Путина

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал реакцию замглавы МИД Украины Василия Боднара на слова президента РФ Владимира Путина об исконно русских землях. Об этом сообщает RT.

По словам представителя парламента, в Киеве неоправданно "агрессивно" реагируют на заявления или предложения из России.

"Эта деструктивная позиция украинского МИД и в целом руководства страны мешает начать переговорные процессы, которые могли бы улучшить отношения между нашими странами и, без сомнения, принести пользу обеим сторонам, особенно в экономическом вопросе", – объяснил Бальбек.

В ходе традиционной пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что Владимир Ленин передал Украине исконно русские территории. По словам главы государства, с этим наследием советской эпохи приходится сталкиваться достаточно часто.

В ответ на это высказывание заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил, что есть и другой исторический взгляд на проблему.

"Давайте обратимся к истории – кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях", – заявил украинский политик.

