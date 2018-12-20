Цукерберг проигнорировал приглашение выступить в Совете Федерации

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Совет Федерации не получил ответа от социальной сети Facebook на приглашение ее основателя Марка Цукерберга выступить в качестве эксперта на пленарном заседании палаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета СФ по экономической политике Вячеслава Тимченко.

Он пояснил, что у сенаторов нет прямого контакта с Цукербергом, поэтому они действуют через МИД. По словам Тимченко, запрос через российское посольство в США направили в июне текущего года.

"Но ни ответа, ни привета, ни реакции никакой. Если вдруг появится какая-то реакция, то мы, безусловно, внесем в повестку", – заключил представитель Совфеда.

Отмечается, что об отсутствии реакции Цукерберга Тимченко доложил коллегам во время отчета о выполненных протокольных поручениях.

В мае спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пояснила, что выступление, на которое верхняя палата парламента решила пригласить создателя социальной сети, может коснуться важной отрасли для российской экономики – цифровизации. А вот в Кремле не смогли пояснить, с чем связана инициатива Совфеда.