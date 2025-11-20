"Известия": политолог Яков Кедми госпитализирован в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Израильский государственный деятель, бывший глава спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми госпитализирован в Москве, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По информации СМИ, он находился в столичной гостинице, когда почувствовал резкие боли в области сердца. Кедми вызвал бригаду скорой помощи. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.

Ранее появилась информация, что народный артист РСФСР Юрий Куклачев объявил о завершении своей карьеры из-за проблем со здоровьем. Однако позже сам артист заявил, что это "очередной фейк".

Он указал на то, что продолжает подготовку к большой программе по созданию нового шоу с кошками. Кроме того, скоро состоятся гастроли со спектаклем "Самый добрый клоун" в Сибири.

