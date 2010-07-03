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Политика

15:14

Володин сделал замечание молодым депутатам за опоздания на заседания

политика

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание молодым депутатам, опаздывающим на заседания нижней палаты парламента. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В зал подтягиваются самые молодые депутаты. Посмотрите, Онищенко Геннадий – он мог бы не ходить, он все знает. А он здесь. А вот вам и молодежь", – отметил он.

Спикер подчеркнул, что Россия является единственной страной в мире, где есть настолько молодые депутаты (Василий Власов – 24 года). В парламентах некоторых стран нет депутатов, которые были бы младше 70 лет.

Депутат Сергей Иванов предложил разработать законопроект о поднятии минимального возраста парламентария до 70 лет. "Если они не будут ходить на заседания, то этим все и закончится", – ответил Володин.

В минувшем году Виталий Милонов предложил переодеть депутатов в мундиры, чтобы повысить дисциплину в парламенте. По его словам, мундиры или форменные сюртуки наладили бы дисциплину в комитетах, поскольку "государственная форма" заставляет "вести себя достойно, прилично". При этом шить себе форму депутаты должны себе сами, а не одеваться за государственный счет.

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