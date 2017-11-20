Эксперт поставил под сомнение возможный выход Турции из НАТО

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Доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков поставил под сомнение возможный выход Турции из НАТО.

"У Турции выстраивается свое собственное видение безопасности в регионах, окружающих ее, и она всячески будет продвигать это в дальнейшем, у нее есть частично для этого ресурсы, у нее есть главное стремление обретать все большую независимость, в том числе в рамках Североатлантического альянса. Пока что о выходе Турции из НАТО я бы не рискнул говорить", − сказал он, передает RT.

Ранее Эрдоган усомнился в том, что страна может и дальше доверять НАТО после того, как альянс отказался помочь Анкаре в приобретении ПВО.

Эрдоган напомнил, что в период максимального роста угроз с сирийской территории НАТО отозвала ракетные зенитные системы Patriot из Турции. Альянс также дал понять, что не будет оказывать поддержку стране, в случае нападения на нее.