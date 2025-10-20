Фото: ТАСС/URA.RU/Вячеслав Немышев

Глава "Рабочей партии Великобритании" Джордж Гэллоуэй опасается возвращаться на родину. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, он видит в этом угрозу для своей безопасности.

В конце сентября Гэллоуэя и его жену Гаятри остановили в лондонском аэропорту Гатвик после посещения России. Полицейские сослались на закон о противодействии терроризму и безопасности границ.

По словам Гэллоуэя, их допрашивали в общей сложности девять часов. При этом ни одной конкретной причины для проведения проверки ему не назвали.

"Если меня, бывшего с 1980-х членом парламента, могут встретить вооруженные полицейские, задержать по закону о терроризме, подвергнуть досмотру и скопировать мои данные, очевидно, работать в таких условиях я не в состоянии", – подчеркнул Гэллоуэй.

Пока угроза сохраняется, он намерен жить в других странах.

Ранее политик восхитился уровнем самоконтроля Владимира Путина на фоне украинских провокаций. Он назвал это "ангельским терпением". По словам Гэллоуэя, если бы на месте российского президента был бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль, от Киева уже не осталось бы "камня на камне".