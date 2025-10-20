Шольц заявил о доброжелательном тоне в телефонных разговорах с Путиным

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Bernd von Jutrczenka

Телефонные разговоры Владимира Путина и бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца проходили в доброжелательном тоне, заявил немецкий политик в подкасте Kaffee und Fluchen. Его интервью цитирует "Газета.ру".

Шольц подчеркнул, что после начала украинского конфликта он неоднократно говорил с Путиным по телефону. Например, их последняя беседа состоялась в прошлом году. Однако точной даты он не раскрыл.

Вместе с тем экс-канцлер выразил мнение, что начало спецоперации не было для России "спонтанным решением". Он также выразил надежду на то, что американский лидер Дональд Трамп сможет помочь в разрешении конфликта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что отношения между Москвой и Берлином разрушены почти до основания благодаря действиям правительства Шольца.

Дипломат указала, что в отношениях стран уже давно нечего обострять. При этом, по ее словам, улучшений тоже можно не ждать в связи с постоянными "воинственно-русофобскими заявлениями политиков ФРГ.