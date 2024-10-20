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У Украины не закончатся военные ресурсы, потому что это ресурсы Североатлантического альянса, рассказал глава Запорожской области Евгений Балицкий.

"Украина – это как девочка с низкой социальной ответственностью. Она себе не принадлежит. Она не определяет, чем ей заниматься и что ей делать, поэтому это определяют другие, старшие дяди, которые сегодня платят ей денежку. <...> Деньги у них не кончатся, потому что деньги не их", – приводит ТАСС его слова.

Аналогичная ситуация наблюдается и с военными, поскольку в Киев продолжают присылать наемников, отметил Балицкий.

На фоне этого для России важно избавить мир от фашизма и добиться принятия ее условий в рамках переговоров, резюмировал губернатор.

Урегулирование конфликта на Украине возможно только через создание условий для долгосрочного мира, заявил ранее Владимир Путин. Президент убежден, что краткие перемирия не помогут, поскольку противник только использует их для перевооружения.

Помимо этого, говоря о возможности мирных переговоров, Путин заявил, что Россия только "за" и чем быстрее это будет реализовано, тем лучше. Глава государства уверен, что победа будет за Россией. По его словам, страна готова продолжать борьбу.

