В МИД заявили, что передача США ракет ATACMS Украине является эскалацией

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Тайная передача Украине ракет дальнего действия ATACMS подтверждает тот факт, что Соединенные Штаты стремятся к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом на брифинге сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, передает ТАСС.

По его словам, 17 октября США тайно передали Украине ракеты ATACMS. Киев это подтвердил, а также поблагодарил Америку за выполнение своих обещаний.

"Передавая подобное оружие в руки украинских нацистов, Вашингтон вновь продемонстрировал собственное стремление к дальнейшей эскалации конфликта", – сказал Зайцев.

Ранее Пентагон утверждал, что ATACMS переданы Украине для применения в пределах страны, чтобы вернуть и защитить суверенные территории.

Владимир Путин также отреагировал на поставку американских ракет Киеву. Он сказал, что это продлит агонию киевского режима, а результата от таких поставок не будет.

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