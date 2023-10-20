20 октября, 12:33Политика
В МИД заявили, что передача США ракет ATACMS Украине является эскалацией
Фото: depositphotos/eabff
Тайная передача Украине ракет дальнего действия ATACMS подтверждает тот факт, что Соединенные Штаты стремятся к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом на брифинге сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, передает ТАСС.
По его словам, 17 октября США тайно передали Украине ракеты ATACMS. Киев это подтвердил, а также поблагодарил Америку за выполнение своих обещаний.
"Передавая подобное оружие в руки украинских нацистов, Вашингтон вновь продемонстрировал собственное стремление к дальнейшей эскалации конфликта", – сказал Зайцев.
Ранее Пентагон утверждал, что ATACMS переданы Украине для применения в пределах страны, чтобы вернуть и защитить суверенные территории.
Владимир Путин также отреагировал на поставку американских ракет Киеву. Он сказал, что это продлит агонию киевского режима, а результата от таких поставок не будет.
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